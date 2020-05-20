Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu

<br>Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gece yarısından itibaren Tekirdağ´dan İstanbul´a gitmek isteyenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında yoğun trafik oluştu. İstanbul´dan daha önce kentteki yazlıklarına gelenler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından gece yarısı yola çıkarak, İstanbul kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.<br>Tekirdağİstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarını sürdürdü. İstanbul´a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR<br>2020-05-20 10:32:07<br>

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