Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi,<br>Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-20 15:59:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.