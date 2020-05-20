Tekirdağ’da 2 işçi göçük altında kaldı

RÖPORTAJ - "Bir Zümrüdüanka gibi yenilenme yaşadım"

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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