Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)

RÖPORTAJ - "Bir Zümrüdüanka gibi yenilenme yaşadım"

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<br>1 İŞÇİ, YARALI KURTARILDI<br>Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçiden 1'i, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çıkarılan işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.<br>Öte yandan diğer işçinin vücudunun bir kısmının toprak altında kaldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ile kurtarma ekiplerinin konuştuğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-20 16:44:47<br>

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