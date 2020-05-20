Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

14 yaş ve altı çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıktı

<br>2'NCİ İŞÇİ DE YARALI KURTARILDI<br>Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Toprak kaymasının ardından 1 saat süren çalışmalarda işçilerden Vahyettin Başboğa'nın (23) kurtarılmasının ardından, toprak altında kalan Mevlüt Erat'ı (29) kurtarma çalışmaları itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ekiplerinin de katılımıyla başladı. Kurtarma ekipleriyle konuşan Erat'ın sık sık su istediği belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren ve iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmanın ardından Erat'ta ekipler tarafından toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. Erat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.<br>İşçilerin kurtarma çalışmalarını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da takip etti. Vali Yıldırım, konunun detaylı şekilde araştırılmasını ve iş güvenliği konusuna riayet edilip edilmediğinin de belirlenmesi talimatını verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-20 18:17:15<br>

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