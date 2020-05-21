Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı:1'i ağır 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı:1'i ağır 2 yaralı

İHA

Tekirdağ Malkara'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı:1'i ağır 2 yaralı

Tekirdağ Malkara’da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Ahmetpaşa yolu üzeri Hacıevhat Mahallesi Erenler su deposu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki E.G’nin kullandığı 59 AAN 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak, yayalara çarptı.
Kazanın ardından yaralanan İ.Ö ve N.İ. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan N.İ ise ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ’a sevk edildi.
Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü sürücü yol kenarındaki yayalara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü yol kenarındaki yayalara çarptı: 3 ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi ...
Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı Olayı duyan Vali, Kaymakam, Emniyet Müdürü ve AFAD müdürü olay yerine koştu
YEREL HABERLER Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı Olayı duyan ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi ...
Tekirdağ’da 2 işçi göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 2 işçi göçük altında kaldı
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi ...
Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi ...
İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı
YEREL HABERLER İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma ...
Tekirdağ’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korkutan yangın
Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç ...
Parklara renk geldi İlk tercihleri salıncak ve kaydırak oldu Tekirdağ’da çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Parklara renk geldi İlk tercihleri salıncak ve ...
Tekirdağ’da ölü balıklar kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ölü balıklar kıyıya vurdu
Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu
YEREL HABERLER Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç ...
Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu
YEREL HABERLER Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç ...
Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası
YEREL HABERLER Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası
Tekirdağ´da karantinadaki vatandaşlar 19.19´da İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Tekirdağ´da karantinadaki vatandaşlar 19.19´da ...
Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan grup, gökyüzünde Türk bayrakları açtı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan grup, gökyüzünde ...
19 Mayıs Çorlu’da renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER 19 Mayıs Çorlu’da renkli görüntülere sahne oldu
Onlarca pilot 19 Mayıs için uçtu
YEREL HABERLER Onlarca pilot 19 Mayıs için uçtu
Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X