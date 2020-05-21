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Bayram harçlıkları TÜGVA’dan

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi tarafından ilçedeki 014 yaş grubu çocuklara bayram harçlığı ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Bayram harçlıkları TÜGVA’dan

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi tarafından ilçedeki 014 yaş grubu çocuklara bayram harçlığı ve yiyecek ikramında bulunuldu.
014 yaş arası çocukların sokağa çıkma saatlerini fırsat bilen TÜGVA Muratlı Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç ve TÜGVA Yöneticileri Berk Öz, İsmail Günay Aslan, Sinan Ünal ve Murat Okumuş, 11.0015.00 saatleri arasında çocuklara bayram harçlığı ve süt, çikolata ve yiyecekler ikram etti. İçerisinde para bulunan 200 adet zarf ile çok sayıda süt ve çikolata kısa sürede dağıtıldı.
Çocukların yüzündeki mutluluğun hiçbir şeye değişilmeyeceğini dile getiren TÜGVA Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, “Hayırseverlerimizin de katkılarıyla çocukların bayram harçlıkları bizden olsun istedik. Allah izniyle her zaman genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların ailelerinden de olumlu karşılıklar almak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle şimdiden tüm gençlerimizin ve Muratlı sakinlerinin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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