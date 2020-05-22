Tedbire uymayarak halı saha maçı yapan kişilere ceza

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Korona virüs tedbirlerine uymayarak, hali sahada maç yapan 14 kişiye toplamda 5 bin 488 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 14 kişi halı saha maçı yapmak üzere toplandı. Korona virüs tedbirlerine uymayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan toplam 14 kişiyi Jandarma ekipleri halı sahada yakaladı. Sosyal mesafeyi ihlal etmekten kişi başı 392 lira para cezası yazan jandarma ekipleri, halı saha işletmecisine de 3 bin 150 lira ceza kesti.

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