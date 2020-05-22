Hayır Çarşısı Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında

Süleymanpaşa Belediyesi, Hayır Çarşısı ile Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayırseverlerin kullanmadıkları eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kurulan Hayır Çarşısı, geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı öncesi başlatılan uygulama ile bayramlarda yepyeni kıyafet ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunuyor.

Tamamı yepyeni kıyafet ve ayakkabılar çocukları bekliyor

Çocuklarının bayramlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin imdadına, bu bayram da Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşısı yetişiyor. Tamamı yeni kıyafet ve ayakkabılardan oluşan eşyalar, Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerini bekliyor.

“Bayram sevincini en çok çocuklarımız hak ediyor”

Ramazan Bayramı öncesi Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada bayram sevincini yaşamayı en çok çocukların hak ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Ramazan Bayramı’nda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlık ihtiyacını karşılamak üzere, Hayır Çarşımızı yeni kıyafetlerle donattık. Vatandaşlarımızın bayram sevincine ortak olma amacıyla sunduğumuz hizmetten, tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ücretsiz olarak faydalanabilir. Bayram sevincini yaşamayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Onların sevinci bizler için en büyük mutluluktur. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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