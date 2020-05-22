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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak gerçekleştirdiği çöp toplama, sokak ve caddelerin temizliği ile Korona virüsü salgını sürecinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kâğıt, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği süpermarketlerde ve dükkânlarda geri kazanılabilecek atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışması başlattı.

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak gerçekleştirdiği çöp toplama, sokak ve caddelerin temizliği ile Korona virüsü salgını sürecinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kâğıt, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği süpermarketlerde ve dükkânlarda geri kazanılabilecek atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışması başlattı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geri dönüştürülebilir her türlü atığın geri kazanılması amacıyla başlatılan “Atmazsan Batmaz” projesi kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, süpermarket, mahalle bakkalı, manav, kasap gibi işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve biriktirilmesi konusunda bilgilendirmede bulunuyorlar. Ekipler ayrıca esnaf ve vatandaşların beklenti ve taleplerini de not ederek ilgili birimlere iletiyor.

“Atmazsan batmaz projesi nedir”
Atmazsan Batmaz projesi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ilçe genelinde her türlü geri dönüştürülebilir atığın çöpe gitmeden ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması, vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa bırakılmasını amaçlayan, Türkiye genelinde kamu kuruluşları başta olmak üzere uygulanan 'Sıfır Atık' programı ile uyumlu şekilde çalışan, bir yıldır başarıyla sürdürülen örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

“Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’da geri dönüşüm konusunda çok ciddi bir çaba içindeyiz. Atmazsan Batmaz sloganı ile bir yıldır her türlü geri dönüştürülebilir atığın, kurum binalarımızdan başlayarak tüm ilçede büyük bir proje başlattık. Bu kapsamda ekiplerimiz özellikle ambalaj atıklarının çok fazla olduğu marketler gibi işletmelere ziyaretler yapıyor, bilgilendirmede bulunuyor. Sıfır atık hedefine ulaşıncaya kadar da bu projeyi bir seferberlik düzeyinde sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen evlerimizde ve iş yerlerimizde tüm atıklarımızı türüne göre ayrıştırarak toplayalım. Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakabilmek için hepimizin elini taşın altına koyması gerekmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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