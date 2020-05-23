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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Mahallesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor

İHA

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 9. Sokak'ta kısa bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi'ndeki 9. Sokağın ardından 6. ve 1. sokaklarda asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Sağlık Mahallesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 9. Sokak'ta kısa bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi’ndeki 9. Sokağın ardından 6. ve 1. sokaklarda asfalt çalışması yapılacağını belirtti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Sağlık Mahallesi 9 sokakta kısa bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları önceki gün son buldu. 760 metre uzunluğunda ki yola bin 700 ton sıcak asfalt döküldü. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından mahalle sakinleri Tekirdağ Büyükşehir ve Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.
Asfaltlama çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Halkımıza ne söz verdiysek, ne taahhüt ettiysek yapıyoruz yapmaya de devam edeceğiz. Sözümüz söz, Ergene’de asfaltlanmayan yolumuz kalmayacak” dedi.
Başkan Yüksel Ergene Belediyesinde göreve gelir gelmez Ergene halkının en büyük sorunu olan yol sorununu ortadan kaldırarak tarihi hizmetler yaptıklarını belirtti. Başkan Yüksel, “Yeni kurulan bir belediye olarak ilk dönemimizde İlçemizde 1 milyon metrekare parke taş yaptık. Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerimizde 120 kilometre içme suyu ve 120 kilometre kanal yaptık. İkinci dönemimizde verdiğimiz Ergene’de yapılmayan yolumuz kalmayacak sözümüzün arkasındayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Sağlık Mahallesi 9. sokakta başlatmış olduğumuz asfaltlama çalışmasını tamamladık. Burada ki çalışmamızın ardından 6. ve 1. sokaklarda yol çalışmamız olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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