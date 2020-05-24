Şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde Fatime-Yaşar Gül çiftçi, şehit oğulları Adem Gül´ün kabrini ziyaret edip, çiçekler bıraktı. Anne Gül, "Oğlum Adem, bayramın mübarek olsun" dedi.<br>Bitlis´in Tatvan ilçesinde 2016 yılında vatani görevini yaparken silah arkadaşının elindeki silahının kaza sonucu ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Er Adem Gül,'ün Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde yaşayan annesi Fatime ile babası Yaşar Gül, Ramazan Bayramı´nın ilk gününde oğullarının kabrini ziyaret etti. Oğullarının mezarı başında dua eden çift, çiçekler bıraktı. Anne Gül, "Oğlum Adem bayramın mübarek olsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.<br>Gül çifti, Çorlu Şehitliği´ndeki diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dualar okudu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-24 15:34:34<br>

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