Kızılay´dan 65 yaş üstü vatandaşlara bayram şekeri ikramı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kızılay tarafından maske dağıtılıp, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.<br>Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 14.00 ile 20.00 saatleri arasında verilen izinle sokağa çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar, parklara akın etti. Parklarda dinlenip sohbet eden vatandaşlara Kızılay Çorlu Şubesi tarafından maske dağıtılıp, bayram şekeri ve kolonya ikram edilerek, bayramları kutlandı.<br>Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, "Yaşlılarımız için sokağa çıkma kısıtlaması kalkmasıyla parka geldiler. Biz de onların bayramlarını kutladık. Bayram şekerimizi ve maskemizi takdim ettik. Çok mutlu oldular ve bizde tabi ki çok mutlu olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-24 16:04:24<br>

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