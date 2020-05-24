Tekirdağ´da 65 yaş üstü vatandaşlara bağlama çalıp türkü söyledi

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, Hamdi Sedeler(75) sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bağlama çalıp, türküler söyledi.<br>Ramazan Bayramı´nın ilk gününde verilen izinle Tekirdağ´da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklar ve sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde denizi izlerken bazıları da yürüyüş yaptı. Sahilde önlem alan polis ekipleri zaman zaman koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslar yaparak sosyal mesafe kuralarına uyulmasını istedi.<br>Sahile elinde bağlaması ile gelen Hamdi Sadeler, çevresinde oturanlara saz çalıp Tekirdağ´ın yöresel türkülerini söyleyerek mini bir konser verdi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-24 16:33:54<br>

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