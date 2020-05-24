Sokağa çıkma izinde 'uçurtma' uçurdu

<br>Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokağa çıkan Şenol Demirbilek (71), uçurtma uçurarak gönlünce eğlendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 14.0020.00 arasında özel izinle dışarıya çıktı. Şarköy´de sokağa çıkan vatandaşlar sahilde yürüyüp, parklarda oturdu.<br>Şarköy´ün İstiklal Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde dışarı çıkan Şenol Demirbilek ise sahilde uçurtma uçurup, eğlenceli anlar yaşadı. Demirbilek, "Şarköy ilçesinde yazlığım var, 20 yıldır Şarköy´de kalıyorum. Torunlarım için uçurtma yapmıştım, çocukluğum aklıma geldi. Daha önceki yıllar torunlarımla beraber uçuruyorduk. Bu yıl virüs nedeniyle torunlarım gelemedi. Onların yerine sokağa çıka iznim olduğundan ben uçuruyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR<br>2020-05-24 20:11:20<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.