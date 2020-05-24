Sokağa çıkma izinde 'uçurtma' uçurdu

<br>Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokağa çıkan Şenol Demirbilek (71), uçurtma uçurarak gönlünce eğlendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 14.0020.00 arasında özel izinle dışarıya çıktı. Şarköy´de sokağa çıkan vatandaşlar sahilde yürüyüp, parklarda oturdu.<br>Şarköy´ün İstiklal Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde dışarı çıkan Şenol Demirbilek ise sahilde uçurtma uçurup, eğlenceli anlar yaşadı. Demirbilek, "Şarköy ilçesinde yazlığım var, 20 yıldır Şarköy´de kalıyorum. Torunlarım için uçurtma yapmıştım, çocukluğum aklıma geldi. Daha önceki yıllar torunlarımla beraber uçuruyorduk. Bu yıl virüs nedeniyle torunlarım gelemedi. Onların yerine sokağa çıka iznim olduğundan ben uçuruyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR<br>2020-05-24 20:11:20<br>

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