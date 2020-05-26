Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ genelinde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Normal günlerde insanlarla dolup taşan caddelerde polis ekipleri çeşitli denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi. Tekirdağ genelinde sessizlik sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.