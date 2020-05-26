Bitkin halde bulunan alaca sansar, tedavi edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ´da, ormanlık alanda bitkin halde bulunan alaca sansar, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.<br>Tekirdağ´da, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki alaca sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine teslim edildi. Alaca sansar, yapılan tedavi ve bakımının ardından ormanda doğaya bırakıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ünsal YÜCEL<br>2020-05-26 16:36:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.