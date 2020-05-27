Marmara’da lodos etkili oluyor

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Marmara Denizi’nde etkili lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demirlendi.

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