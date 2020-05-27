Tekirdağ’da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi girişindeki yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’ndan kavşağa giren Tural B. (72) yönetimindeki 59 LY 304 plakalı otomobil, yan yolda Keşan istikametine seyreden Ergin D. (37) yönetimindeki 59 LL 999 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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