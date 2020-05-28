Salgın geriliyor, Süleymanpaşa tedbiri elden bırakmıyor

Yeni tip korona virüsü salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana öncü çalışmalarla salgın tedbirlerini aksatmadan uygulayan Süleymanpaşa Belediyesi, kademeli normalleşme sürecinde tüm mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor.

Covid19 vaka sayılarının düzenli olarak azalmaya başlaması ile birlikte ülke genelinde uygulamaya konan normalleşme süreci kapsamında salgın nedeniyle kapalı olan iş yerleri yeniden açılmaya başlarken, sokağa çıkma kısıtlamalarının da kısa süre içinde kaldırılması bekleniyor. Süreç içinde salgının yeniden yükselişe geçmemesi için tedbiri elden bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kırsal mahalleler başta olmak üzere tüm mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



“Salgınla mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Salgın tehdidi, başta Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları olmak üzere ülke çapında uygulanan tedbirlerle Allah’a hamdolsun ki gerilemeye başladı. Kurumların çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın da kişisel izolasyonlarına, hijyenlerine ve sosyal mesafe kurallarına gösterdikleri özen sayesinde bugünlere gelmeyi başardık. Ancak salgının birçok ülkede gevşetilen tedbirler nedeniyle yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Aynı durumla karşılaşmamak için belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarımız başta olmak üzere salgınla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kesin tedavi veya aşı bulununcaya kadar da devam edeceğiz” diye konuştu.



“Hemşehrilerimizin hassasiyet göstereceğinden şüphem yok”

Kurum olarak tedbirleri aksatmadan uyguladıklarının altını çizen Başkan Yüksel, “Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da davam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da kademeli olarak normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde kişisel tedbirlerinden ödün vermemeleri gerekiyor. Kısa süre içinde kafe, restoran gibi toplu olarak bulunacağımız alanlar açılmaya başlanacak. İki ayı aşan bir süredir nasıl dikkat ettiysek bundan sonraki süreçte de aynı özen ve dikkatle kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya devam etmeliyiz. Fiziksel temastan kaçınmalı, kişisel temizliğimize, maske ve eldiven kullanmaya ihtimam göstermeliyiz. Bu konuda hemşehrilerimizin hassasiyetlerinden ödün vermeyeceklerinden ve gereken tedbirleri aynen uygulayacaklarından hiç şüphem yok” açıklamasında bulundu.

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