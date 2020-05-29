Tekirdağ'da cami avlusuna sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı

<br>Mehmet YİRUNRuhan YALÇINOnur KAYA-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ ve ilçelerinde koronavirüs salgını tedbirlerinin ardından bugün cuma namazı ile toplu ibadete açılan camilere cemaat sığmadı. Cemaatin bir kısmı trafiğe kapatılan caddeler ve parklarda namazlarını sosyal mesafe kurallarına göre kıldı.<br>CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI<br>Çerkezköy ilçesinde Bahçeli Camii'ne cuma namazını kılmak için çok sayıda vatandaş akın etti. Cami avlusunun dolması üzerine polis ve zabıta ekipleri, caminin bulunduğu Namık Kemal Bulvarı Turna Sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Cemaat trafiğe kapatılan cadde ve sokak üzerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak namazını kıldı. Marmara Ereğlisi ilçesinde de Cedit Alipaşa Camii'ndeki cuma namazında vatandaşlar avluda yer kalmayınca, sokak üzerine seccadeleri sererek namazlarını kıldı.<br>SOSYAL MESAFE UYARISI<br>Çorlu ilçesinde ise cuma namazı Süleymaniye Camii'nin bahçesinde kılındı. Bahçede yer kalmayınca cemaat Cumhuriyet Meydanı'nda namazlarını kıldı. Cami imamı sık sık vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.<br>TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI<br>Tekirdağ il merkezinde belirlenen camilerde cuma namazı kılındı. Tarihi Rüstempaşa Camii'ne gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade ile maske, el dezenfektanı dağıtıldı. Cemaat namazını cami bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR<br>2020-05-29 15:45:52<br>

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