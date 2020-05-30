Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti

Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bay ve bayan kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarına korona virüs (Covıd19) testi yapıldı.

Korona virüsün yayılmasında riskli meslek grupları arasında yer alan berberler, 2 ay aradan sonra yeniden açılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Malkara ilçesinde faaliyet gösteren 97 esnaf ve kalfalarıyla birlikte toplam 140 kuaför ve güzellik merkezi çalışanına Covıd19 taraması yapıldı. Yapılan testlerin ise negatif çıktığı belirtildi.

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, Covıd19 taramasının, kamu kurum çalışanları ve diğer meslek gruplarında da yapılacağını belirtti.

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