Çorlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

İHA

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Çorlu Belediyesi, bir yandan normalleşme takvimi uyarınca adımlar atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Çorlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Çorlu Belediyesi, bir yandan normalleşme takvimi uyarınca adımlar atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.
Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Çorlu’nun hemen her mahallesinde, hatta cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Çorlu Belediyesi ekipleri, bir yandan normalleşme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Çobançeşme, Havuzlar, Hıdırağa ve Rumeli mahallelerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek, yeni dönem öncesinde halkın sağlığı için çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğe sözümüz var”
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğe sözümüz ...
65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu ...
Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı
YEREL HABERLER Ezilmesinler diye işçiler sahip çıktı
Tekirdağ'da terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da terhis olan askerler memleketlerine ...
Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere ...
Tekirdağ'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobillerle 'açık hava sineması' ...
Tekirdağ’da arabalı açık hava sinema keyfi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da arabalı açık hava sinema keyfi
Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL kazanıyoruz
YEREL HABERLER Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL ...
Yolda yakalanan dilencilerin günlük kazancı şaşırttı
YEREL HABERLER Yolda yakalanan dilencilerin günlük kazancı şaşırttı
Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti
YEREL HABERLER Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti
Çorlu TSO’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Çorlu Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
Ergene’de çöp konteynırları bakıma alındı
YEREL HABERLER Ergene’de çöp konteynırları bakıma alındı
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara ...
(Özel) Hırsızdan ilginç savunma: “Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor”
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızdan ilginç savunma: “Pişmanım, ödeyeceğim. ...
Kısıtlama öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk
Çorlu’da cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Çorlu’da cuma namazı kılındı
Tekirdağ'da cami avlusuna sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da cami avlusuna sığmayan cemaat caddelerde ...
Ergeneliler cuma namazında buluştu
YEREL HABERLER Ergeneliler cuma namazında buluştu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Tekirdağ’da korona tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korona tedbirli cuma namazı
Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da
YEREL HABERLER Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da
Denizyoluyla taşınacak konteyner tren Tekirdağ’da Marmaray’ın, Anadolu’yu Trakya’ya bağlaması, Türkiye’ye yeni bir dış ticaret kapısı daha açtı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz”
YEREL HABERLER Denizyoluyla taşınacak konteyner tren ...
Yol hamlesi devam ediyor
YEREL HABERLER Yol hamlesi devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X