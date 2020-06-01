Çorlu'da sağanak

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.<br>Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Çorlu'da gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Omurtak Caddesi suyla kaplanırken, yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan araçlar, çekici yardımı ile kaldırıldı. Caddede su tahliyesi yapılarak, tekrar trafiğe açıldı.<br>Trafik ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda önlem alarak, sürücüleri uyardı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-06-01 11:32:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.