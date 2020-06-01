İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara yetişemiyorlar Otobüs muavini: "Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor"

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Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağİstanbul arası yolcu gönderen Tekirdağ’daki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne yolcu taşımacılığı yapan otogarlarda hareketlilik arttı. Aylardır İstanbul'da süren kısıtlamanın kalmasıyla Tekirdağ’dan İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.



“Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor”

Otobüs muavini Müjdat Topçu yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle İstanbul açıldı. İşlerimiz başladı. Yoğunlukta başladı. Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor. 2 artı 1’lerde 18 kişi 2 artılarda 23 kişi alıyoruz” dedi.

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