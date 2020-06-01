Çorlu'da sağanak (2)

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<br>ARAÇLAR ÇEKİLDİ<br>Çorlu'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Omurtak Caddesi'nin ardından Bülent Ecevit Bulvarı da yoğun su birikintisi nedeniyle geliş ve gidiş trafiğe kapatıldı. Burada mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Caddelerde ekipler, su tahliyesinde bulundu.<br> DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-06-01 18:46:29<br>

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