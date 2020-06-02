Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kendimi değil, kentimi düşünüyorum” “Millet bahçeciği değil, millet bahçesi olsun”

Çorlu’da daha evvel boşaltılan ve yerine millet bahçesi yapılacağı açıklanan alana orduevi yapılması konusunda belediyeden ruhsat talebinde bulunulduğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, millet bahçesi yapılmak istenen alanın orduevi yapılması ile küçüleceğini ve millet bahçeciği olacağını söyledi.

Yıllardır Çorlu halkı tarafından park olması beklenen eski hastaneler bölgesine yapılması planlanan orduevi projesi ile ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorlu’da eski hastaneler bölgesinde yer alan için yıllardır uğraş veren Çorlu Belediyesi’nin taleplerine karşın 5. Kolordu Komutanlığı tarafından orduevi yapılacağı bildirildi. Bu kararın üzerine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında basın temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Başkan Sarıkurt 2012 yılından bugüne kadar gelinen süreci kronolojik olarak anlatarak şunları söyledi:

“Çorlulu vatandaşlar olarak uzun zamandır park olmasını istediğimiz ve devlet büyüklerimizin de Millet Bahçesi olması konusunda zamanında destek verdiği eski Hastaneler bölgesi ile ilgili biz Çorlulu vatandaşları üzere bir karar alındı. 5. Kolordu Komutanlığı tarafından Orduevi yapılması konusunda bir netice çıktı. Dolayısıyla şehrimiz ile ilgili bu süreci hem siz değerli basın mensuplarımızla hem de sizin vasıtanızla vatandaşlarımızla da paylaşmak istedim. Bu süreçte hepimizin kentimize sahip çıkarak destek vermesi lazım. Devlet büyüklerimizin, siyasi parti temsilcilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve siz basın mensuplarının desteği büyük önem arz ediyor. Şehir merkezinde bulunan arazinin park olması ile ilgili talebimizin siyasi bir düşünce olmadığının, kentimizle ilgili ciddi bir mesele olduğunun altını çizmek istiyorum. Çorlu’nun Belediye Başkanı olarak kendimi değil kentimi düşünüyorum” dedi.



“100 binden fazla vatandaşımıza hizmet verecek”

Park olmasını arzu ettiğimiz alan 400 metrelik mesafede ikamet eden ve bölgeyi kullanan 100 binden fazla vatandaşımıza hizmet edecek bir yeşil alan olacak diyen Başkan Sarıkurt, “Ülkemizdeki farklı belediyelere baktığımız zaman benzer projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini görüyoruz. Her geçen gün büyümekte ve gelişmekte olan Çorlu’muzun bu kentlerden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. İlla ki yatırım gelsin ve arazi park olsun diye bir şartımız da yok. Çorlu Belediyesi olarak maddi ve manevi park projesini üstlenirsek, belki daha uzun sürede bitiririz ama neticede kentimize güzel bir park daha kazandırmış olmanın sevincini yaşarız. TBMM Başkanımız ve aynı zamanda hemşehrimiz Mustafa Şentop ile bu konuyu görüştüm, kendilerinin de desteğini beklediğimizi belirttim” diye konuştu.



“Fark yaratabileceğimize inanıyorum”

2012 yılından beri süregelen bu zaman içerisinde siyasi kişilerin ve karar verme merciinde bulunan önemli isimlerin arazinin Millet Bahçesi olması yönünde beyanatları bulunurken, bu bölgeye Orduevi ve Misafirhane binası yapılması konusundaki girişimleri üzülerek izliyoruz açıklamasında da bulunan Başkan Sarıkurt, “Orduevi için talep edilen ruhsata biz Çorlu Belediyesi olarak onay vermedik ama Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onay verebilir. Bunun için de bu süreçte birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü uygun görülen mevcut proje ile Millet Bahçesi ancak Millet Bahçeciği olur. Bu alanın tamamını yeşil alan olarak Çorlu’muza kazandırmalıyız. Ben inanıyorum ki hepimiz destek olursak kentimiz için büyük bir fark yaratabiliriz. Bu şehir bizim, dolayısıyla hep birlikte karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Çorlu’muzun geleceği, çocuklarımızın mirası için hepimiz elimizden geldiğince düşüncemizi dile getirelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.