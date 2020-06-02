Cumhuriyet dönemine ait antika traktör Başkan Yüksel ile hayata döndü

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in girişimleri ile Tekirdağ’ın köklü ailelerinden Karaevli Ailesi’nden teslim alınarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamen yenilenen antika traktör, 100. Yıl Mahallesi Adnan Kahveci ve Yeni Sanayi Caddelerinin kesiştiği, Merhum Ahmet Karaevli’nin adının yaşatılacağı meydana yerleştirildi.

Cumhuriyet dönemine ait traktör, orijinal parçaları korunup aslına sadık kalınarak restore edildi. Restorasyon sonrası 100. Yıl Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi ile Yeni Sanayi Caddesi kavşağına yerleştirilen traktör, özel platform üzerinde sergilenmeye başladı.

Traktörün Süleymanpaşa’ya kazandırılmasını sağlayan Tarık Karaevli’ye teşekkür eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Antika traktörü bilenler hatırlayacaktır. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kademe biriminde geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Orijinaline uygun olarak yenilediğimiz antika traktörümüzü, 100. Yıl Mahallemizde Adnan Kahveci ile Yeni Sanayi Caddelerinin kesiştiği, Merhum Ahmet Karaevli’nin adını yaşatacağımız meydanda sergilemeye başladık. Özel platform üzerine oturttuğumuz antika eser, tamamlanan çevre düzenlemesiyle birlikte daha da güzel bir görünüm kazandı. Bu tarihi ve kıymetli değeri şehrimize kazandırmamıza vesile olan Tarık Karaevli’ye, hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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