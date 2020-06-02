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Baz istasyonunda kilitli kalan teknikeri, itfaiye kurtardı

DHA

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunda kilitli kalan tekniker, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy sanayi bulvarındaki bir GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Arıza nedeniyle bölgeye giden şirket çalışanı tekniker Cem Şahin, baz istasyonu kapısının üzerine kapanması ve kilidin açılmaması sonucu mahsur kaldı. Sıcak nedeniyle havasız kalan Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapıyı açarak, Cem...

Baz istasyonunda kilitli kalan teknikeri, itfaiye kurtardı

<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunda kilitli kalan tekniker, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy sanayi bulvarındaki bir GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Arıza nedeniyle bölgeye giden şirket çalışanı tekniker Cem Şahin, baz istasyonu kapısının üzerine kapanması ve kilidin açılmaması sonucu mahsur kaldı. Sıcak nedeniyle havasız kalan Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapıyı açarak, Cem Şahin´i çıkardı.<br>İtfaiyecilere teşekkür eden Şahin, "Çalışma yaparken baz istasyonunun kapısı bir anda kapandı ve içeride yaklaşık iki saat mahsur kaldım. Kimseye ulaşamayınca aklıma son olarak itfaiye ekipleri geldi. Sağ olsunlar kendileri de kısa süre içinde gelerek beni kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-06-02 19:27:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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