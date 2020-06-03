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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar’ için arazi çalışmaları Yuvaları tek tek kontrol ediliyor

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Tekirdağ'da arazi çalışmaları sürüyor.

Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar’ için arazi çalışmaları Yuvaları tek tek kontrol ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Tekirdağ’da arazi çalışmaları sürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün tarafından yapılan Şah Kartal Tür Eylem Planı çerçevesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların Tekirdağ ayağı gerçekleştiriliyor. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde nesli tehlike altındaki ‘Şah Kartal’ yuvaları tespit edilip, yerel halk ile görüşülerek yuvaların kaç yıllık olduğu, kartalların yuvayı kullanıp kullanmadıklarına yönelik tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Tespit edilen yuvalarda yavru olup olmadığına yönelik çalışmalarda yapılırken, Atmacagiller ailesinin bir üyesi olan Şah Kartal, dünyada Kıbrıs da dâhil olmak üzere Güney Avrupa’dan Güney Rusya’ya kadar geniş bir alanda yaşıyor. Türkiye’de ise özellikle İç Anadolu ve Ege taraflarında görülüyor. Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle kartal türleri içinde kaya kartalından sonra en iri kartal türlerinden olan şah kartalın kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 84 cm kadar olabiliyor. Erişkin bir bireyin sırtı siyah kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı renginde oluyor. Ense kısmında pelerine benzer beyaz bir benek olan kartal, bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla biliniyor. Yavrular ise daha açık ve alacalı renkte oluyor. Daha çok ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih etseler de tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunuyorlar.
Göçebe olan şah kartallar, göç sırasında farklı yaşam alanlarında görülebiliyorlar. Genellikle açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlanan şah kartalların besin kaynaklarını ise tavşan, yer sincabı gibi küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlar oluşturuyor. Avlanırken önce açık alanların ve ormanlık bölgelerin sınırlarının üzerinde yavaşça uçan kartallar, daha sonra çok iyi görme becerilerini kullanarak avlarının yerini belirleyip hızlı bir biçimde aşağıya doğru süzülerek onları yakalıyorlar. Şah kartal, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste’nin “Duyarlı” kategorisinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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