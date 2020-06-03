Bu hayvana ve yuvasına dokunan yandı Avlayan ve yuva bozana 14 bin 516 TL ceza kesiliyor

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce “Yaban hayvanları üreme yavrulama döneminde yavrulara dokunma dokundurtma” uyarısı yapıldı. Karacaları avlayanlara 13 bin 888 TL tazminat bedeli para cezası, yuvalarını bozanlara ise 628 TL idari para cezası kesiliyor.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz, karaca popülasyonu açısından oldukça zengin. Bu hayvanların yavrulama döneminde ve yavrularıyla birlikte olduklarından anneleri tarafından asla terk edilmiyor. Karacalar kendi doğal ortamları haricinde insan yerleşimi ve insana karşı çok hassas hayvanlardır. Doğal hayatlarının dışında müdahale olduğunda yavrularını bırakıp gidebilirler. Karacaların özellikle bu dönemlerde alt kesimlerde çay ve fındık bahçelerinde dahi doğum yaptığını görmekteyiz. Vatandaşlardan özellikle ricamız, bu yavrulara dokunmamaları. Hiçbir anne karaca yavrusunu doğaya bırakıp terk etmez, mutlaka insan müdahalesi olduğu için bir yerlere saklanmıştır” denildi.



Avlayan ve yuva bozan yandı

Açıklamanın devamında, “Bu yüzden yavruya dokunmadan oradan uzaklaşarak yavrunun annesi ile buluşmalarını sağlamaları gerekmektedir. Kesinlikle yavru sahipsiz mantığı ile bu yavruları almamaları gerekir. Vatandaşlarımızın, karacaları evlerinde saklayarak yetiştirmelerinin de yasak olduğunu bilmelerini istiyoruz. Doğal yaşamındaki karacalara müdahale etmesinler, bu canlılar oldukları gibi yaşasınlar. İnsanlarımızın bu dönemlerde daha bir dikkatli ve kontrollü bir şekilde davranmaları gerektiği, özellikle yavruladıktan sonra yavru karacaları analarından ayırmamaları için gereken hassasiyetin mutlaka gösterilmesi ve bu hassasiyetin doğada bulunan tüm hayvanlar için de gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bu tür hayvanları avlayanlara 13 bin 888 TL tazminat bedeli para cezası, yuvalarını bozanlara ise 628 TL idari para cezası kesiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.