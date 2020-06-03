Ergene’de kahvehane ve çay ocakları dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene’de kahvehane ve çay ocakları dezenfekte edildi

İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfektan edildi. Başkan Rasim Yüksel, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız her alanda hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Ergene’de kahvehane ve çay ocakları dezenfekte edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfektan edildi. Başkan Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız her alanda hız kesmeden devam ediyor” dedi.
Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan kahvehaneler ve çay ocakları normalleşme sürecinin ikinci yarısında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfekte edildi. Vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için dezenfekte ekipleri hummalı bir çalışma yürüttü.
Vatandaşları yeni normalleşme düzeni konusunda uyaran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda kurallara kesinlikle uymaya devam etmeliyiz. Normalleşme sürecinin ikinci yarısında hizmete başlayan ilçemizdeki kahvehaneler ve çay ocakları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ve koordine bir şekilde dezenfekte edildi. Covid19 salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir sosyal hayatı benimseyeceğiz. Lütfen bu dönemde rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafe ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.
İlçede bulunan kahvehane ve çay ocağı sahipleri de çalışmalarından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malkara Et Kombina Tesisi’nde raylarda 2. kez çökme meydana geldi
YEREL HABERLER Malkara Et Kombina Tesisi’nde raylarda 2. kez çökme ...
Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı
YEREL HABERLER Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı
Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
Bu hayvana ve yuvasına dokunan yandı Avlayan ve yuva bozana 14 bin 516 TL ceza kesiliyor
YEREL HABERLER Bu hayvana ve yuvasına dokunan yandı Avlayan ve yuva ...
Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar’ için arazi çalışmaları Yuvaları tek tek kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar’ için arazi ...
Başkan Yüksel, kepenk açan esnafın talep ve beklentileri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, kepenk açan esnafın talep ve ...
Çocuklar parklarda güvenle oynayacak
YEREL HABERLER Çocuklar parklarda güvenle oynayacak
Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta kabulüne başlayacak
YEREL HABERLER Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta ...
Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi
YEREL HABERLER Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ...
5 Türk vatandaşı Kahire’den Çorlu’ya getirildi
YEREL HABERLER 5 Türk vatandaşı Kahire’den Çorlu’ya getirildi
Baz istasyonunda kilitli kalan teknikeri, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Baz istasyonunda kilitli kalan teknikeri, itfaiye ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da camilerden musluk hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da camilerden musluk hırsızlığı kamerada
Cami musluklarıyla imamın bisikletinin çalındığı anlar kamerada Hırsızlar korona nedeniyle kapalı durumdaki camilere dadandı
YEREL HABERLER Cami musluklarıyla imamın bisikletinin çalındığı ...
Tekirdağ'da aylar sonra oltayla balık özlemi sona erdi Vatandaşlar oltayla balık tutmanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da aylar sonra oltayla balık özlemi sona ...
Otomobilde yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen kertenkele çıktı
YEREL HABERLER Otomobilde yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen ...
Cumhuriyet dönemine ait antika traktör Başkan Yüksel ile hayata döndü
YEREL HABERLER Cumhuriyet dönemine ait antika traktör Başkan Yüksel ...
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kendimi değil, kentimi düşünüyorum” “Millet bahçeciği değil, millet bahçesi olsun”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kendimi değil, ...
Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı
Tekirdağ polisi kaçan torbacıyı yakaladı
YEREL HABERLER Tekirdağ polisi kaçan torbacıyı yakaladı
Çorlu'da sağanak (2)
YEREL HABERLER Çorlu'da sağanak (2)
Tekirdağ’da şiddetli yağış araçlar suya gömüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli yağış araçlar suya gömüldü
İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara yetişemiyorlar Otobüs muavini: "Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor"
YEREL HABERLER İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X