Malkara Et Kombina Tesisi’nde raylarda 2. kez çökme meydana geldi

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisi'ndeki askılı monoray sisteminde ikinci kez çökme meydana gelmesi üzerine faaliyetlere ara verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Çavuşköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren et kombina tesisinde kesilen etleri soğuk hava deposuna taşıyan monoray sisteminde meydana gelen çökme nedeniyle tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Daha önce meydana gelen olayda montaj hatasına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, müteahhit firmaya en kısa zamanda sorunun giderilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.

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