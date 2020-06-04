Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Sağlamtaş Mahallesi merkezindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Sefer Üzmez (46) yönetimindeki motosiklet, Ahmet Simen’in kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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