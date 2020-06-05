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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu getirenleri şehrin girişinde yakaladılar

İHA

Uyuşturucu getirenleri şehrin girişinde yakaladılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu taşıyan aracı ve içindeki 3 şahsı şehrin girişinde yakaladı.
Tekirdağ merkezine ve ilçelere uyuşturucu madde getirileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.Ç. isimli şahsın içinde bulunduğu ticari plakalı araç Tekirdağİstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Cumhuriyet savcısından alınan arama ve el koyma kararına istinaden araç içerisinde bulunan M.Ç., İ.B. ve H.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 311 gram eroin maddesi ve 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan ve aynı gün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, İ.B. ve H.A. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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