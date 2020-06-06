Marmara Denizi'nden çıkan atıkları sergilediler

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde dalgıçlarla temizlik yaptı. Denizin dibinden çıkarılanlar, farkındalık yaratmak için sergilendi.<br>Süleymanpaşa ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Marmara Denizi'nde gönüllü dalgıçlar ve kepçe yardımıyla temizlik yaptı. Dalgıçlar denizin dibinden, aralarında demirler ile otomobil lastiklerinin de bulunduğu çöpleri, kepçe yardımıyla kıyıya çıkardı.<br>Denizden çıkarılanlar, farkındalık yaratmak için Tarihi Bedesten önünde sergilendi. Bir fotoğraf sergisinin de yer aldığı bedesten önünde açılan stantlarda ise broşür dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-06 15:12:41<br>
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