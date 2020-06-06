Çocuklar için açık havada arabalı çizgi film keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar için açık havada arabalı çizgi film keyfi

İHA

Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklar için arabalı açık havada çizgi film etkinliği düzenlendi.

Çocuklar için açık havada arabalı çizgi film keyfi

Tekirdağ’da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklar için arabalı açık havada çizgi film etkinliği düzenlendi.
Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Sahil alanında arabalı açık hava çizgi film etkinliği düzenlendi. Düzenlenen arabalı açık hava çizgi film etkinliğinde çok sayıda vatandaş, çocuklarını yanlarına alarak arabalarıyla katıldı. Belediye, arabalarıyla film izlemeye gelen vatandaşlara ve çocuklarına ücretsiz çay ve pamuk şekeri ikramında bulundu. Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce araçta bulunan vatandaşlar, çocuklarıyla mesafe kurallarına riayet ederek çizgi film izlemenin keyfini çıkardı. Yüzlercesi yan yana dizilip çocukların dev ekran karşısında film izlediği arabalar drone tarafından havadan görüntülendi.
Çizgi film öncesi bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların bu zor günlerde eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Çocuklar evlerde kalmaktan sıkıldı. Salgın sürecinde sürekli çocuklar evlerdeydi. Haftada 2 gün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklarımız 2 gün dışarı çıkabiliyor. Salgın konusunda milletimiz duyarlı olmaya devam ederse. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizler de bu süreçte çocukların eğlenmeleri için etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.
Çocuklar arabanın ön koltuklarında çizgi film izlemenin keyfini çıkarırken, aileleri de arka koltuklarda hem çocuklarını hem de çizgi filmi izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi
O anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER O anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Hastaneden kaçtılar, yolda yürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Hastaneden kaçtılar, yolda yürürken yakalandılar
Su metrelerce yükseğe fışkırdı ekipler aniden müdahale etti
YEREL HABERLER Su metrelerce yükseğe fışkırdı ekipler aniden ...
2 arkadaş, koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER 2 arkadaş, koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri ...
Marmara Denizi'nden çıkan atıkları sergilediler
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nden çıkan atıkları sergilediler
Bahçede 255 Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bahçede 255 Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama
Denizden demir yığını çıktı
YEREL HABERLER Denizden demir yığını çıktı
Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
YEREL HABERLER Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akli ...
Yılanın korkusuna 3 saat kepçeye binemediler Tekirdağ’da 2 metrelik yılan kepçeyi esir aldı
YEREL HABERLER Yılanın korkusuna 3 saat kepçeye ...
İstanbul’dan Tekirdağ’daki yazlıklara talep patlaması Tekirdağ’daki yazlık fiyatlarında yüzde 30 artış
YEREL HABERLER İstanbul’dan Tekirdağ’daki yazlıklara talep ...
Süleymanpaşa kabuk değiştiriyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa kabuk değiştiriyor
Koyunları otlatırken patlamamış top mermisi görünce şok oldu
YEREL HABERLER Koyunları otlatırken patlamamış top mermisi görünce ...
Uyuşturucu getirenleri şehrin girişinde yakaladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu getirenleri şehrin girişinde yakaladılar
Mahalleli, gizlice evlerini gözetleyen kişiyi arıyor
YEREL HABERLER Mahalleli, gizlice evlerini gözetleyen kişiyi arıyor
İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 ...
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Bir kese uyuşturucu hap böyle bulundu
YEREL HABERLER Bir kese uyuşturucu hap böyle bulundu
Yaz hazırlıkları sürüyor, parklar çiçek açıyor
YEREL HABERLER Yaz hazırlıkları sürüyor, parklar çiçek açıyor
Kahveci astı, müşterileri şaşkınlıkla okudu: “Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”
YEREL HABERLER Kahveci astı, müşterileri şaşkınlıkla okudu: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X