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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizme büyük katkı yapması beklenen iskelede sona geliniyor

İHA

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in vizyon projelerinden biri olan ve turizme büyük katkı yapması beklenen, amatör olta balıkçılığı başta olmak üzere birçok farklı şekilde hizmet verecek olan Süleymanpaşa İskelesi'nde hazırlıklar durmaksızın sürüyor.

Turizme büyük katkı yapması beklenen iskelede sona geliniyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in vizyon projelerinden biri olan ve turizme büyük katkı yapması beklenen, amatör olta balıkçılığı başta olmak üzere birçok farklı şekilde hizmet verecek olan Süleymanpaşa İskelesi’nde hazırlıklar durmaksızın sürüyor.
Üzerinde cam teras, kafe, restoran, yürüyüş yolu ve amatör balıkçılar için özel alanlar gibi çok sayıda farklı olanak sunacak olan Süleymanpaşa İskelesi, zemin sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına hazır hale getirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlanan iskelede cam teras, kaferestoran ve dükkanlar gibi hizmet binalarının inşa işlemleri ile yürüyüş yolu ve diğer çalışmalar da devam ediyor.

Ziyaretçilerin uğrak noktası olacak
Süleymanpaşa’nın çehresini değiştirecek olan İskele Projesi hem vatandaşların sahilden istifade etmelerinde önemli bir alternatif oluşturacak, hem de şehre gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak. Çalışmalar tamamlandığında, yıllardır atıl bir şekilde bekleyen iskele, Süleymanpaşa Belediyesinin girişim ve yatırımları ile şehre kazandırılmış olacak.

“Sahil iskeleyle bambaşka bir görüntüye kavuşacak”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa İskelemiz bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar, iskelenin sağlamlaştırma işlemleri ile başladı ve üstyapıda bulunan yaşam alanlarımızın inşası ile devam ediyor. En kısa sürede iskelemizi şehrimize kazandırmak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Bittiğinde sahilimiz bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Hemşehrilerimizin bizden en büyük taleplerinden biri olan amatör olta balıkçılığı imkanını bu iskeleyle sunacağız. Ayrıca iskele üzerinde inşa ettiğimiz kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanı gibi alanlarla cazibe merkezi olacak. İskele, sahilin bir uzantısı olarak yürüyüş yolu şeklinde de hizmet verecek. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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