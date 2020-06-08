TEM’de durdurulan kamyonette 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Tekirdağ'da TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yaklaşık 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, sürücüye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, TEM otoyolu üzerinde yapılan çalışmada kaçak akaryakıt taşıdığı değerlendirilen bir kamyonet durdurularak kamyonette arama ve kontroller yapıldı. Yapılan arama ve çeşitli kontrollerde operasyon sonucunda 5 ton kaçak akaryakıta el konularak, söz konusu kamyonete Yediemin otoparkına çekildi. Aracın sürücüsüne ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

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