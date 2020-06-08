Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ’ın Şehir merkezi Süleyamanpaşa’ya bağlı EskiOrta Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden polis ekipleri 3 şahsı yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

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