Kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da bir kıraathanede kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Eski Ortacami Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi iş yerine gitti. Polis 3 kişiyi koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal edip kumar oynarken yakaladı. 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-08 12:14:35<br>

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