Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)İSTANBUL'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ'daki 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö., gözaltına alındı.<br>İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan 95'inci Zıhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, astsubay F.Ö.'yü birliğinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan F.Ö.'nün İstanbul'a gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-09 12:45:15<br>
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