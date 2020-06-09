Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde 3 araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan M.D., M.B. ve A.Y. isimli sürücülerin idaresindeki araçlarda yapılan aramada, 30 Fas, 1 Cezayirli olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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