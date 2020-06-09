Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda Tekirdağ’da bir astsubay gözaltına alındı.
FETÖ soruşturması çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki 95. Zıhlı Tugay Komutanlığında görevli, Astsubay F.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Arama işlemleriyle birlikte F.Ö. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, İstanbul Terörle mücadele ekiplerine teslim edilecek.
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