Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar (2)

Kuzey Kore, Güney ile tüm iletişim kanallarını kesiyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER<br>Çerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye çalışan T.Z. ve M.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları süren şüphelilerden T.Z.'nin hırsızlık suçundan, M.D.'nin ise 'uyuşturucu kullanmak'tan poliste kaydı olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-06-09 17:15:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.