Esnaf dostu belediyeden örnek uygulamalar Esnaf dostu kent Süleymanpaşa

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği anlayışı ile bir yıldan bu yana esnaf dostu uygulamaları ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in öncülüğünde başlatılan ve bir yıldır devam eden Esnafımız Kazansın kampanyasının yanı sıra salgın süreci ve yeni normalleşme döneminde gerçekleştirilen esnafa yönelik çalışmalar göz dolduruyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yıl önce Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in girişimleri ile başlatılan ve yerel esnaftan alışverişi teşvik eden 'Esnafımız Kazansın' kampanyasını başarıyla sürdürüyor. Esnafın camlarına yapıştırılan kampanya etiketlerinin yanı sıra, belirli aralıklarla vatandaşları esnaftan alışveriş yapmaya özendiren broşürler dağıtılıyor. Özellikle Korona virüsü salgını sürecinde çok zor günler geçiren esnafla vatandaş arasında iletişimi güçlendiren kampanya, esnafın yüzünü güldürüyor.

Salgında esnafı yalnız bırakmadı

Salgın sürecinde şehirde ticaret yapan tüm yerel esnafa ulaşan Süleymanpaşa Belediyesi, maske, salgınla ilgili bilgilendirme afiş ve broşürleri dağıtarak hem esnafın hem de esnaftan alışveriş yapan vatandaşların bilgilendirilmesi ve kişisel önlemlerin alınması noktasında önemli katkı sağladı. Gönül Elçileri projesi ile düzenli olarak esnaf ziyaret edilerek salgın sürecindeki talep ve beklentileri hızlıca çözüme kavuşturuldu. Ayrıca pasaj ve iş merkezi gibi çok sayıda esnafın bir arada bulunduğu yerlerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Salgın sürecinde maddi olarak da ciddi kayıp yaşayan ve Süleymanpaşa Belediyesi ile iş yapan esnafa, Ramazan Bayramı öncesi toplamda 2 milyon TL tutarında ödeme yapılarak adeta can suyu verilmiş oldu.

Normalleşme sürecinde de esnafın yanında

Salgınla mücadelede ülke çapında gösterilen başarının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde kepenklerini açan esnafı da yalnız bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi, kafe, restoran, çay bahçesi gibi sosyal mekânlarla ilgili genel dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Özellikle sahilde bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği işletmelerin bulunduğu alanlar titizlikle ilaçlanarak Süleymanpaşalıların güvenle bu mekânları kullanabilmeleri sağlandı.

Modern pazaryerleri yapılıyor

Yerleşik esnafa yönelik proje ve uygulamaların yanı sıra pazarcı esnafına yönelik de çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, Perşembe Pazarı başta olmak üzere her mahallede modern semt pazarları inşa ediyor. İki yıl içinde tüm semt pazarları kapalı ve modern bir yapıya kavuşturularak hem vatandaşların her hava koşulunda rahat bir şekilde alışveriş yapmaları hem de pazarcı esnafının daha sağlıklı koşullarda çalışmaları sağlanacak.

Taksi durakları yenileniyor

Kent estetiği açısından büyük öneme sahip olan taksi durakları, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından birer birer yenileniyor. Değirmenaltı Mahallesi’nde ilki hizmete geçirilen taksi duraklarının ikincisi, 100. Yıl Mahallesi’ne yerleştirilerek vatandaşların ve taksici esnafının kullanımına sunuldu. Diğer mahallelerde ve şehrin önemli noktalarında taksi duraklarının yenilenmesi çalışmaları sürerken, taksicilerin konforlu ve çok amaçlı olan bu duraklarda vatandaşlara daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi sağlanmaya başladı.

Eski sanayi sitesi yepyeni oldu

Son olarak uzun yıllar ihmale kurban giderek kaderine terk edilen Eski Sanayi Sitesi’nde büyük bir çalışma başlatan Süleymanpaşa Belediyesi, üç gün gibi kısa bir sürede tüm sanayi sitesinin sokaklarında yıpranmış zemini kaldırarak sıcak asfaltla kapladı. Ayrıca tüm dükkânlar beyaz ve turkuaz renklerine boyanarak Eski Sanayi Sitesi’nin kötü görünümden kurtulması sağlandı.

“Yerel kalkınma esnafın kalkınmasıyla mümkün”

Esnaf dostu proje ve uygulamalarla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Milli kalkınmanın temeli yerel kalkınmadır. Yerel kalkınma ise yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabilir. Hem bu düşünce ile hem de Gönül Belediyeciliği anlayışımız gereği göreve geldiğimiz günden bu yana yerel esnafımıza yönelik çok sayıda uygulamaya imza attık, atmaya devam ediyoruz”diye konuştu.

“Esnafımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik”

Bir yıldan bu yana sürdürülen esnafa yönelik çalışmaları özetleyen Yüksel, “Esnafımız Kazansın projemiz başarıyla sürüyor. Belediye olarak, yasaların izin verdiği doğrultuda, ihtiyaçlarımızı öncelikle yerel işletmelerimizden karşılamaya özen gösteriyor ve ödemelerimizi en kısa sürede yapıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi birçok belediye maaş dahi ödeyemez durumdayken biz esnafımıza tek kalemde 2 milyon liralık ödeme yaptık. Salgın illeti ile mücadelemizde, esnafımızın bu süreci en az zararla atlatabilmesi ve sonraki normalleşme sürecine hızla adapte olabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Önümüzdeki dönemde de esnafımızın yaralarının sarılması ve yerel kalkınmamızın hızlanması için yeni ve farklı uygulamalarımız olacak. Bu vesileyle normalleşme süreci ile birlikte kepenk açan esnafımız başta olmak üzere Süleymanpaşa’mızda faaliyet gösteren tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum” ifadelerini kullandı.

