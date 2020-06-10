Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)MISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer´in (4), Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla gerildikleri Tekirdağ'da,  tedavileri tamamlandı. Aile, tedavilerinin ardından testleri negatife dönünce taburcu edildi. Kader Biçer, Mısır'da çok zor günler geçirdiklerini, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanı´mızdan Allah razı olsun bizi getirdi, sesimizi...

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen korona hastası ailenin tedavisi tamamlandı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)MISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer´in (4), Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla gerildikleri Tekirdağ'da,  tedavileri tamamlandı. Aile, tedavilerinin ardından testleri negatife dönünce taburcu edildi. Kader Biçer, Mısır'da çok zor günler geçirdiklerini, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanı´mızdan Allah razı olsun bizi getirdi, sesimizi duydu çok teşekkür ediyorum.10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım perişan oldular" dedi.<br>Mısır'ın başkenti Kahire'de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Kader Biçer'in koronavirüs testi, pozitif çıktı. Biçer, hastanede tedaviye alınırken, ailenin diğer fertlerinde de virüs belirtileri saptandı. Bunun üzerine Mustafa Biçer, annesinin yeterli tedavi alamadığını belirterek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Yardım isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Sağlık Bakanlığı, Kahire'ye özel bir ambulans uçak göndererek, 5 kişilik Biçer ailesini Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirdi. Biçer ailesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 8 gün tedavi gören ailenin koronavirüs testleri negatif çıkınca, aile bugün taburcu edildi.<br>'TÜRKİYE VATANDAŞI OLDUĞUM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUM'<br>Kahire'de koronavirüse yakalanan ve Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra taburca edilen ev hanımı Kader Biçer, Mısır'da çok acı çektiğini söyledi. Kendisinin acı çektiğini gören oğlunun sosyal medya üzerinden yardım istediğini belirten Biçer, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Biçer, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, sesimizi duyurak bizi ülkemize getirdi. 10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım çok perişan oldular. Bizim sesimizi duydu Cumhurbaşkanımız. Böyle bir ülkede yaşadığım için gerçekten gurur duyuyorum. Herkesten Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığı´mızdan, bütün milletimizden. Orada yaşadıklarımız çok zordu. Burada bize kucak açtılar ve bize Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde çok güzel baktılar. 5 günde kendimize geldik, orada kullandığım ilaçlar ile hiçbir şekilde iyi olamadım ama burada biz 5 günlük tedavi sonucunda, doktorların bize moral vermesiyle şu anda çok iyiyiz. Sonuçlarımız negatif, Rabbime şükürler olsun evimize gidiyoruz" diye konuştu.<br>'TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLACAĞIMI SÖYLEYİP İKİNCİ TESTE GİTMEDİM'<br>Kendisi de virüs belirtileri gösteren Veli Biçer, Ramazan ayının son haftasında Kahire'de hava sıcaklığının 47 derece olduğunu ve kendisinde üşütme meydana geldiğini belirterek neler yaşadıklarını şöyle anlattı:<br>"Soğuk algınlığı diye eczaneye gittim, grip iğnesi yaptırdım. Tekrar eve geldikten sonra bir hafta kadar yattım. Benden sonra eşim de rahatsızlanınca orada bir hastaneye gittik. Hastanede de ilgi görmediğimiz için daha teferruatlı başka hastaneye gittik, orada Covid-19 testi yaptırdık. Eşimin testi pozitif çıktı. Benim testlerim 7 gün sonra çıkmadı. Hastaneden `gelin tekrar test yapalım´ diye aradılar. Bende onlara Türkiye'ye gidip, Türkiye'de tedavi olacağımı söyledim. Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık, oğlumun sayesinde sosyal medya aracılığı ile sesimizi duydular. Öncelikle devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Tabii ki burada emeği geçen Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorlarımıza, çalışan personele ailem adına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ben orada tekstil firmasında çalışıyordum. 10 yıldır Mısır'daydım. Burada 1 haftalık bir tedavi süreci geçirdik, 5 günlük bir ilaç tedavisi o ilaç tedavisinden sonra test yaptılar, test sonucuna göre bizi eve gönderip göndermeyeceklerine dair bilgilendirdiler. İki kere test yapıldı, önce eşimin oradaki pozitifti. Burada benim ve oğlumun önce pozitif çıktı. İkinci testte hepimizin sonuçları negatif çıktı."<br>'BİZE YETERLİ İMKAN SAĞLANMADI'<br>Annesinin koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından yaşadığı acıyı gören Mustafa Biçer, ailesinin Türkiye'ye getirilip tedavi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Biçer, "Orada bizlere yeterli imkanlar sağlanmadı. Annem ve babamın durumu çok kötüydü. Hastaneye gittiler fakat hiçbir şekilde tedavi olmadıkları için bizde son çare olarak sosyal medyadan sesimizi duyurmak istedik. Çok sağ olsunlar ki bizi duydular, şu anda buradayız ve tedavimizi de olduk" dedi.<br>Biçer ailesi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldukları hastaneden ayrılarak evlerine gitti. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-06-10 13:44:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf dostu belediyeden örnek uygulamalar Esnaf dostu kent Süleymanpaşa
YEREL HABERLER Esnaf dostu belediyeden örnek uygulamalar Esnaf dostu ...
Ergene Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
Tedavisi yapılan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi yapılan ebabil kuşu doğaya salındı
TESKİ'den Çerkezköy'de dev altyapı hamlesi
YEREL HABERLER TESKİ'den Çerkezköy'de dev altyapı hamlesi
Ergene’de uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ergene’de uyuşturucu madde ele geçirildi
Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
YEREL HABERLER Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
Jandarmanın dikkati yakalattı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati yakalattı
Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal ...
Yaşlı kadına dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadına dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar (2)
YEREL HABERLER Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye ...
2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar
YEREL HABERLER Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye ...
Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ...
Ergene Belediyesi temiz çıktı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi temiz çıktı
Tekirdağ’da akıl almaz gasp Poşetlerini taşıyıp bileziklerini çalmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Tekirdağ’da akıl almaz gasp Poşetlerini taşıyıp ...
Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi
YEREL HABERLER Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi
Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı
Gazetecilere korona virüs testi
YEREL HABERLER Gazetecilere korona virüs testi
Malkara’da korona virüs vak'aları sıfırlandı
YEREL HABERLER Malkara’da korona virüs vak'aları sıfırlandı
Yavuz Mahallesi gençlerine çok amaçlı spor sahası müjdesi
YEREL HABERLER Yavuz Mahallesi gençlerine çok amaçlı spor sahası ...
Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X