Güpegündüz hırsızlık kameralara yansıdı

Tekirdağ'da öğle saatlerinde bir işletme önündeki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’ndaki bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündüz Güney isimli bir esnaf işletmesi önüne bisikletini bırakarak dışarı çıktı. Bu esnada kilitsiz bisikleti fark eden hırsız, bir anlık boşluğu fırsat bilerek bisikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anını ise, bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.