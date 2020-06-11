Trakya'da sağanak ve dolu (2)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

<br>ARAÇLARI DOLUDAN BATTANİYE İLE KORUDULAR<br>Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerindeki ürünlere zarar verdi. Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. <br>Kumbağ Mahallesi'nde oturan Rabia Şahan, yağmurun şiddetli yağdığını belirterek, "Yağmur çok şiddetli yağdı ve kısa sürede etkili oldu. Yağış nedeniyle bahçede bulunan ekili ürünlerimiz zarar gördü" dedi. Murat Civelek ise kısa sürede yağışın etkili olduğun ve ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yağış birden bastırdı şidetliydi ve yıldırım düştü patlamayla birlikte. Denize düştüğünü söylediler, buraları bembeyaz oldu. Ağaçlardaki meyveler dolu sebebiyle zarar gördü" diye konuştu. Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)<br>DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN<br>2020-06-11 18:10:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.