Tekirdağ’da kaza anı kamerada

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletlinin çarpıştığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, yaklaşık 9 gün önce Sağlamtaş Mahallesi merkezindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan S.Ü. (46) yönetimindeki motosiklet, A.S.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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